Бойовики закладають вибухівку в дитячі іграшки, книжки та коробки з-під цукерок - Яценюк
За словами прем'єра, такі "замасковані" вибухові пристрої знаходили в Слов'янську, Лисичанську та інших містах на сході України.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформувати населення про використання терористами вибухівки в дитячих іграшках.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час виїзного засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій сьогодні у Запоріжжі.
"До чого ці потвори дійшли - в дитячих іграшках маскують вибухівку", - зазначив Яценюк, продемонструвавши відповідні знімки.
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Такі вибухові пристрої, замасковані під дитячі іграшки, книжки, коробки з-під цукерок, пачки від цигарок чи пляшки з-під газованої води, за словами прем'єр-міністра, знаходили в Слов'янську (Донецька область), Лисичанську (Луганська область) та інших містах на сході.
Яценюк доручив ДСНС широко поінформувати населення в усіх областях про можливу загрозу, а також про правила поведінки з подібними потенційно-небезпечними предметами.
“Особливе завдання - це інформування населення... За вами - заходи, щоб знешкоджувати і широке інформування населення по всім областям”, - сказав він.