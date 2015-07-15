МВС розглядає кілька версій щодо вибухів у Львові

Про це сьогодні у коментарі УНІАН повідомив начальник прес-служби МВС України Артем Шевченко.

"Цей зухвалий злочин ми будемо розслідувати і приймати виклик. Розглядається кілька версій, зокрема, і не пов’язаних подіями у Закарпатті. Також розглядається версія, пов’язана і з подіями в Мукачевому", - сказав Шевченко.

Він відмовився озвучувати інші версії, які відпрацьовуються правоохоронцями щодо терактів у Львові, посилаючись на таємницю слідства.

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Коментуючи заяву лідера парламентської фракції "Самопоміч" Олега Березюка про те, що невдовзі міліція затримає підозрюваних у скоєнні терактів у Львові, Шевченко заявив, що „є позитивні результати цієї роботи, про те будемо говорити, коли їх затримаємо”.

Також Шевченко поінформував, що цього тижня на Львівщину запланована поїздка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який ознайомиться з процесом успішного реформування органів внутрішніх справ на базі Самбірського міськвідділу міліції, а також відвідає постраждалих внаслідок вибухів працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Львові вранці 14 липня з інтервалом в одну годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів. Обидва правоохоронці були госпіталізовані у тяжкому стані.

За фактами вибухів у Львові відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).

14 липня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що пов'язують два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.