У Києві водій направив на поліцейських пістолет через зауваження щодо неправильної парковки

У Києві поліцейський патруль затримав водія, який направив на них пістолет через зауваження прибрати неправильно припаркований автомобіль.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві, інцидент стався учора у Деснянському районі столиці.

Проїжджаючи повз магазин «Новус» у Деснянському районі Києва, поліцейські звернули увагу на автомобіль, припаркований з порушенням. Автівка заважала проходу громадян, тому правоохоронці звернулися із зауваженням до автовласника і попросили переставити транспортний засіб. Однак водій у категоричній формі відмовився виконувати вимоги патрульних.

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Більше того, дістав пристрій для відстрілу гумових куль і, додавши патрон у патронник, направив зброю у бік поліцейських. Ті, у свою чергу, також дістали табельну зброю та запросили у районного управління додаткових сил для затримання озброєної особи. Враховуючи перебіг подій, правопорушник поклав свою травматичну зброю (в подальшому з’ясувалося - зареєстровану) на землю і виконав вимоги патрульних поліцейських.

Пістолет та магазин до нього з місця події вилучено. Порушника затримано.

Слідчим відділом Деснянського РУ розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.