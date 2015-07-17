Відлуння подій в Мукачевому може прокотитися по всій Україні - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Цього тижня відбувались певні події на заході України в Мукачевому», - зазначив він і додав: «Це свідчить про те, що насильницькі дії можуть бути будь-де та мають потенціал для свого розвитку».

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«Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та ми сподіваємось, що якщо силові структури будуть виконувати свою роботу та буде відповідна політична реакція, то можна встановити стабільність в регіоні», - сказав Хуг.