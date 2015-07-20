Завтра спека в Україні трохи ослабне

У більшості областей буде панувати суха погода, лише вночі в центральних областях, а вдень на сході і південно-сході пройдуть дощі і грози. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 10-16 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У центральній частині вночі зливи, грози, місцями град і шквали, вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі 11-16, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областях вночі - переважно сухо, вдень дощі з грозами. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У південній частині - місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.