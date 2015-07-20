У Львові в підвалі житлового будинку виявили встановлену розтяжку і арсенал боєприпасів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 20 липня, близько 12.00, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від невідомого про те, що в одному з будинків на вул. Шевченка у Львові «вскрито» (зламані дверні замки і пошкоджено двері) кілька підвалів.

Читайте такожУ Миколаєві невідомі замінували телевежу й повісили на ній прапор "Новоросії" (фото)

На місце виїхали правоохоронці.

«У підвалі міліціонери виявили двері без замка і коли спробували їх відчинити, прозвучав гучний хлопок. Правоохоронці побачили у приміщенні встановлену «розтяжку». На місце події виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які зараз працюють на місці події. За попередніми даними, розтяжка була приєднана до учбово-імітаційної гранати Ф-1. Однак, висновок буде зроблено після проведення екпертизи», - розповів заступник начальника Львівського міського управління міліції Олександр Костенюк.

Читайте такожВ Котовську чоловік знайшов гранату у під’їзді житлового будинку, евакуйовано мешканців

З будинку було евакуйовано 40 мешканців. Вибухотехніки знешкодили «розтяжку». Під час огляду підвалу правоохоронці також виявили та скерували на експертизу боєприпаси, зокрема міну та патрони різного калібру, а також предмет, схожий на гранату.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.