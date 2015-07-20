У Львові в підвалі житлового будинку виявили встановлену розтяжку і арсенал боєприпасів
Сьогодні, 20 липня, у Львові в підвалі житлового багатоповерхового будинку працівники міліції виявили встановлену розтяжку, а також арсенал боєприпасів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, 20 липня, близько 12.00, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від невідомого про те, що в одному з будинків на вул. Шевченка у Львові «вскрито» (зламані дверні замки і пошкоджено двері) кілька підвалів.
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На місце виїхали правоохоронці.
«У підвалі міліціонери виявили двері без замка і коли спробували їх відчинити, прозвучав гучний хлопок. Правоохоронці побачили у приміщенні встановлену «розтяжку». На місце події виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які зараз працюють на місці події. За попередніми даними, розтяжка була приєднана до учбово-імітаційної гранати Ф-1. Однак, висновок буде зроблено після проведення екпертизи», - розповів заступник начальника Львівського міського управління міліції Олександр Костенюк.
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З будинку було евакуйовано 40 мешканців. Вибухотехніки знешкодили «розтяжку». Під час огляду підвалу правоохоронці також виявили та скерували на експертизу боєприпаси, зокрема міну та патрони різного калібру, а також предмет, схожий на гранату.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.