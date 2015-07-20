РНБО покарає Запорізьку та Івано-Франківську ОДА за неналежне виконання обов'язків з побудови оборонних рубежів в зоні АТО

Як повідомляє прес-служба РНБО, відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО, під час якого було розглянуто стан виконання завдань з інженерного обладнання оборонних рубежів і районів у зоні проведення антитерористичної операції.

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Під час розгляду зазначеного питання проаналізовано стан побудови оборонних рубежів в зоні АТО та визначено недоліки у виконанні цього завдання.

На засіданні "визначено заходи з удосконалення цієї роботи та покарання винних за неналежне виконання своїх обов'язків та якість виконаних робіт, зокрема це стосується Запорізької та Івано-Франківської обладміністрацій".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб зазначив, що на першій лінії оборонних рубежів, відповідальність за спорудження яких покладена на Збройні сили, виконано визначений обсяг земляних робіт, рівень її готовності складає 95%.