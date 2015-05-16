Генштаб розповів про готовність першої лінії оборонних рубежів на Донбасі

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних сил, передає радіо "Свобода". "На першій лінії оборонних рубежів, відповідальність за спорудження яких покладена на Збройні сили, виконано визначений обсяг земляних робіт, рівень її готовності складає 95%", − йдеться у повідомленні.

Читайте такожПрезидент підписав закон про закупівлі для будівництва оборонних споруд в особливий періодУ Генштабі зазначили, що на сьогоднішній день є певні труднощі з обшивкою траншей лісоматеріалами, але це питання перебуває у стадії вирішення і знаходиться під контролем відомства.

"Будівництво другої та третьої лінії інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави покладається на обласні державні адміністрації", − додали у Генштабі.