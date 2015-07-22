Завтра в Україні повітря розжариться до +37

У четвер, 23 липня, в Україні температура повітря підвищиться, вона очікується в межах 28-32, на заході та півдні до 32-37 градусів тепла.

У більшості областей дощів не очікується, антициклон, область високого атмосферного тиску, обумовить суху погоду. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 29-34, місцями 35-37 градусів тепла. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 27-32 градуси тепла. У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 13-18, вдень 26-32 градуси тепла. Читайте такожСильна спека може негативно вплинути на урожай кукурудзи в Україні У східних областях - переважно сухо. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 23-28 градусів тепла. У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 17-22 градуси тепла, вдень 28-33, місцями 35-37 градусів тепла. У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 30-32 градусів тепла. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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