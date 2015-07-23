МЗС підтвердив загибель українців в ДТП у Польщі
11:25, 23 липня 2015Суспільство
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У ДТП в Польщі за участю українського пасажирського автобуса загинули четверо громадян України.
МЗС підтвердило інформацію про загибель чотирьох українців / egarwolin.pl
Про це повідомили у департаменті інформаційної політики та комунікацій Міністерства закордонних справ (МЗС).
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За інформацією посольства України в Польщі, сьогодні о 6.20 за місцевим часом на трасі S17 в 70 км від Варшави сталося ДТП за участю українського автобуса, який слідував по маршруту Долина-Івано-Франківськ-Варшава.
За попередньою інформацією, в результаті ДТП загинули четверо громадян України.
Справа перебуває на особливому контролі консульського відділу посольства.
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