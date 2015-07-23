ЄП включить питання Криму до звіту окремим розділом за підсумками візиту в Україну - Чубаров

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», про це за результатами зустрічі 22 липня з делегацією членів Комітету з питань прав людини Європарламенту заявив член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, лідер Меджлісу Рефат Чубаров.

За його словами, «під час діалогу сторони приділили особливу увагу стану кримськотатарських ЗМІ на півострові, зокрема телевізійного каналу АTR. Європейські парламентарі зазначили, що питання, пов’язані з Кримом та станом кримськотатарського народу в умовах тимчасової окупації Криму, будуть включені окремим розділом до звіту делегації, який буде підготовлено за результатами візиту делегації Європарламенту до України».

У свою чергу член Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, лідер киримських татар Мустафа Джемілєв повідомив, що європейські парламентарії цікавилися питаннями дотримання прав людини та захисту колективних прав кримських татар на окупованих територіях, проблемами вимушених переселенців, а також діями Української держави щодо корінного кримськотатарського народу.

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«Що стосується тривалості кримської кризи, депутати Європарламенту наголосили на тому, що вони не втрачають Крим з поля зору, продовжують систематично боротися з російською агресією і не припинять боротьбу, доки суверенітет і цілісність України знову не будуть відновлені», – наголосив Джемілєв.

Європарламент на зустрічі представляли, зокрема Річард Хоуїтт (Велика Британія), Андрей Пленкович (Хорватія), Арне Ліц (Німеччина), Марк Демешмакер (Бельгія) та Петрас Ауштревічус (Литва). У зустрічі також взяв участь власник першого незалежного кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов.