Путін планував зробити з Криму Гонконг, анексія стала імпровізацією - російський аналітик

Анексія Криму була імпровізацією, спочатку у Росії та її президента Володимира Путіна був план встановити контроль над півостровом з формальним збереженням його під владою України. Крім того, що Росії не потрібен сухопутний коридор до Криму.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

"З Кримом була імпровізація. Технічне займання півострова було підготовлено, а от політичне рішення про формальну анексію стало імпровізацією. Наскільки можна судити, наскільки мені говорили люди, добре знайомі з ситуацією, готувався такий варіант, який у Москві називають "гонконгським". Тобто одна країна — дві системи. Крим де-факто стає російським протекторатом, але де-юре залишається частиною України. Без анексії", - говорить він.

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Фельгенгауер стверджує, що якби Крим зберегли за прикладом Абхазії, під російським протекторатом, з російськими військами, то це було б набагато більш прийнятно для Заходу.

"Але Путін вирішив так. Крим дуже важливий. У нього дуже велике військово-стратегічне значення, на відміну від Донбасу, у якого ніякого військово-стратегічного значення практично немає", - впевнений експерт.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам новітнє озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.