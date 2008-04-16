П`ять років отримав бізнесмен, який не сплатив податків на 1 млн. грн.
15:50, 16 квітня 2008Суспільство
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Повідомляє київська податкова
У Києві на п’ять років позбавлення волі засуджено бізнесмена, який не сплатив податків на 1 млн. грн..
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації у Києві.
За повідомленням ДПА, директор приватного підприємства «Мактуб-2» протягом кількох років безпідставно завищував витрати підприємства за фіктивними фінансово-господарськими операціями з одним із підприємств столиці.
Крім того, цей директор вніс свідомо неправдиві дані до податкових декларацій щодо купівлі-продажу комплектуючих для комп’ютерів у згаданого підприємства. Фактично, товарів у наявності не було. Вся документація щодо зовнішньої видимості придбання комп’ютерних комплектуючих виявилася підробленою.
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