Аваков усунув керівника Мукачівської міліції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив комплексну ревізію Закарпатського главку МВС, а також усунув на час перевірки керівника Мукачівської міліції.
Про це міністр написав нам своїй сторінці в Facebook.
«Своїм наказом направив комплексну ревізію до закарпатського главку для ретельної перевірки за всіма напрямами. На час перевірки усунув керівника Мукачівської міліції. За підсумками перевірки його роботи - приймемо рішення - буде працювати чи ні», - йдеться в повідомленні.
Крім цього Аваков анонсував початок набору у нову патрульну поліцію Закарпаття.
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«27 липня починаємо набір в Нову патрульну поліцію Закарпаття. Зміни - це конкретні кроки і процес. А не помах чарівної палички. Працюємо», - написав він.
Закарпатские хроники нового руководителя обласного УВД Сергея Князева за сегодня. Докладывает: изъяли 39 автоматов на ...Posted by Arsen Avakov on Thursday, July 23, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що в Закарпатській області з'явиться патрульна поліція, замінять старі кадри молодими фахівцями, а куратором проекту створення поліції буде Найєм.