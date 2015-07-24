Аваков усунув керівника Мукачівської міліції

Про це міністр написав нам своїй сторінці в Facebook.

«Своїм наказом направив комплексну ревізію до закарпатського главку для ретельної перевірки за всіма напрямами. На час перевірки усунув керівника Мукачівської міліції. За підсумками перевірки його роботи - приймемо рішення - буде працювати чи ні», - йдеться в повідомленні.

Крім цього Аваков анонсував початок набору у нову патрульну поліцію Закарпаття.

Читайте такожАваков направить в Чернігів спецгрупу МВС для забезпечення законності виборів

«27 липня починаємо набір в Нову патрульну поліцію Закарпаття. Зміни - це конкретні кроки і процес. А не помах чарівної палички. Працюємо», - написав він.

Закарпатские хроники нового руководителя обласного УВД Сергея Князева за сегодня. Докладывает: изъяли 39 автоматов на ... Posted by Arsen Avakov on Thursday, July 23, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що в Закарпатській області з'явиться патрульна поліція, замінять старі кадри молодими фахівцями, а куратором проекту створення поліції буде Найєм.