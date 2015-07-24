Брок: В Україні необхідно зберегти держмонополію на право правоохоронців застосовувати зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

Брок наголосив, що українській владі "важливо зберегти сувору державну монополію на правоохоронні органи і роззброїти всі напіввійськові структури або повністю їх інтегрувати до офіційних безпекових структур".

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Він зауважив, що лише державні правохоронні органи мають монополію на застосування сили і зброї.

На переконання Брока, ситуація в Мукачевому із "Правим сектором" не повинна вплинути на рішення щодо виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.