Брок: В Україні необхідно зберегти держмонополію на право правоохоронців застосовувати зброю
14:36, 24 липня 2015Суспільство
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Голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок наголошує, що українська влада повинна зберегти державну монополію на право правохоронців застосовувати зброю.
Брок наголосив на важливості збереження права правоохоронців застосовувати зброю / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
Брок наголосив, що українській владі "важливо зберегти сувору державну монополію на правоохоронні органи і роззброїти всі напіввійськові структури або повністю їх інтегрувати до офіційних безпекових структур".
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Він зауважив, що лише державні правохоронні органи мають монополію на застосування сили і зброї.
На переконання Брока, ситуація в Мукачевому із "Правим сектором" не повинна вплинути на рішення щодо виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.
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