Дискримінація людей похилого віку закриває українцям шлях до добробуту – УПЦ

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, на цьому наголошує голова Соціально-гуманітарного відділу Української Православної Церкви протоієрей Владислав Діханов, коментуючи дані соціологічного опитування про дискримінацію в Україні.

«У Священному Писанні написано: «Шануй батька свого і матір – це перша заповідь з обітницею: щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім». Часом ми прагнемо до якогось блага, яке б нас задовольнило та закрило всі наші потреби, зневажливо ставлячись до людей старшого покоління. Однак, як би ми не прагнули до цього блага, воно від нас тільки віддалятиметься. Священне Писання ставить пряму залежність між шануванням батьків і життєвими благами», – зазначив отець Владислав.

За його словами, певна дискримінація пенсіонерів та інвалідів проявилася в нашому суспільстві й в контексті минулорічних подій на Сході країни.

«Влітку минулого року, коли із зони АТО був великий потік біженців, волонтерські групи в першу чергу допомагали матерям з дітьми. Літнім людям та інвалідам, нарівні з чоловіками працездатного віку, приділялося мало уваги. Враховуючи дану тенденцію, в липні 2014-го ми приймали в свій церковний Центр соціальної адаптації в основному пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями – тих, кого найменше хотіли приймати інші», – підкреслив голова Соціально-гуманітарного відділу УПЦ.

Отець Владислав зазначає: щоб подібні проблеми долалися в українському соціумі, має бути відповідна державна політика.

«Кожному молодому політикові слід пам'ятати, що одного разу він сам стане літньою людиною – якщо, звичайно, доживе. І його старість має бути забезпечена не просто якимись особистими фінансами, які він встигне придбати за час депутатської діяльності, а законодавством», – зауважує священнослужитель.

Згідно з останніми результатами дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», на думку українських респондентів, дискримінація в Україні більше поширена, коли йдеться про людей старшого віку (38%) та інвалідів (33%).