Савченко перебуває в СІЗО у Новочеркаську - ЗМІ

Як передає Gazeta.ru, адвокат Ілля Новіков заявив, що «сестрі Надії Савченко Вірі повідомили, що Надію доставили до СІЗО-3 у Новочеркаську».

Раніше у суботу адвокат Марк Фейгін заявив, що Савченко доставлено до СІЗО №4 Ростова-на-Дону.

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У четвер російський омбудсмен Елла Памфілова «у зв'язку із тривалим отриманням достовірної інформації про місцезнаходження Надії Савченко» попросила Генпрокуратуру і ФСВП надати інформацію про місцезнаходження льотчиці. Пізніше стало відомо, що Савченко буде доставлено до СІЗО Ростовської області у суботу, 25 липня.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Її звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.