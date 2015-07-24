У Росії стверджують, що Савченко доставлять до СІЗО Ростовської області 25 липня

Про це сказано у повідомленні, яке розміщене на сайті Уповноваженого з прав людини у Росії.

У повідомленні сказано, що «Уповноваженим з прав людини в Росії Еллою Памфіловою отримані відповіді на офіційні запити в Генеральну прокуратуру Російської Федерації і ФСВП Росії про місцеперебування Надії Савченко».

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«17 липня 2015 року Надію Савченко етаповано плановою залізничною вартою в місто Ростов-на-Дону з прибуттям до місця призначення 25 липня 2015 року. Її утримання буде забезпечено в одному ыз СІЗО ГУФСВП Росії по Ростовській області, йдеться в офіційних відповідях», - повідомляє сайт.

В інформації сказано, що «стан Савченко задовільний».

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі, а згодом її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Вона звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті в Донецький міськсуд Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи із суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня почне розглядати справу Савченко.