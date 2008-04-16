СБУ затримала студента, який через Інтернет крав гроші з кредитних карток

Управління Служби безпеки Укераїни у Вінницькій області затримало 20-річного студента, який за допомогою Інтернета крав гроші з кредитних карток приватних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 20-річний студент одного із місцевих вищих навчальних закладів створив механізм викрадення особистих коштів громадян з їх карткових рахунків у банківських установах. Для цього восени минулого року він розмістив у мережі Інтернет фіктивне оголошення щодо працевлаштування за кордоном у неіснуючій компанії США. Бажаючі повинні були надіслати резюме у вигляді заповненої анкети, в якій серед іншого вказати реквізити платіжної картки. Отримавши необхідні дані, студент зайшов на сайт магазину мобільного зв`язку і після кількох невдалих спроб, несанкціоновано, без відома банківської установи та власника картки, втрутився у роботу автоматизованих систем, що мають відношення до обслуговування карткових рахунків. Студент кілька разів зняв з картки кошти.

За даним фактом СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерних мереж, що призвело до втрати і підробки інформації) та ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.