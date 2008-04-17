Засуджено організаторів нелегального в`їзду в Україну громадян Китаю

В Одесі притягнуто до відповідальності членів організованого злочинного угрупування, які сприяли нелегальній міграції в Україну громадян Китаю.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Одеській області.

За словами керівника прес-групи Володимира РОМАНЕНКА, кримінальну справу щодо групи зловмисників порушено й розслідувано співробітниками СБУ. Розглянувши матеріали справи, Приморський райсуд Одеси виніс вирок про позбавлення волі на термін від 2 до 4 років п`яти членів організованого злочинного угрупування.

Судом встановлено, що протягом 2006-2007 років злочинці, використовуючи різні документи, а також печатки заздалегідь створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, незаконно переправили через кордон на територію України 33 громадян Китаю.

Крім того, зловмисники виготовили й використали 135 підроблених заяв на реєстрацію й продовження термінів перебування іноземців на території України.