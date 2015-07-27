У Луцьку завтра за участю Авакова відбудеться презентація нової патрульної поліції

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у Волинській області, також до міста прибудуть заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе та голова Департаменту патрульної поліції м. Києва МВС України Олександр Фацевич.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

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Нова поліція вже почала працювати в Києві. Сьогодні розпочався набір у патрульну поліцію Закарпаття та Дніпропетровська. Продовжується набір поліцейських у Львові, Харкові, Одесі та Миколаєві.

22 липня, на відкритті центрального офісу поліції Києва заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе заявила: "Поза нашими планами, але ми осилимо і проект в Закарпатті, і проект в Луцьку і це буде вже в цьому році”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 27 липня, повідомив журналістам: «Завтра ми будемо в Луцьку, визначимо параметри набору (до патрульної поліції) там, наступного тижня - у Хмельницькому».