Одеська міськрада вирішила виділити по 3 тисячі гривень учасникам АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради прийняли сьогодні на позачерговій сесії.

Це передбачає прийняте депутатами рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 17 грудня 2013 №4202-VI «Про затвердження цільової програми підтримки ветеранів війни та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки».

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, зміни внесені у зв'язку із збільшенням кількості звернень ветеранів, сімей загиблих воїнів, а також мобілізованих осіб, які брали безпосередню участь у АТО.

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Зокрема, зараз депутати вирішили виділити 600 тис. грн для надання одноразової матеріальної допомоги - по 3 тис. грн на людину особам (або членам їх сімей), мобілізованим у 2015 році, які були відправлені в зону АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що українських військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, будуть нагороджувати нагрудним знаком "Учасник АТО".