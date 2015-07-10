Заяви про можливе повернення ядерного статусу України не ведуть до позитивних рішень - Чалий

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Моя позиція полягає в тому, що на сьогодні будь-які заяви, що Україна хоче повернути собі ядерний статус, саме мати ядерну зброю, не ведуть до позитивних рішень", - наголосив Чалий.

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Також він зазначив, що його можуть критикувати, але в широкій дискусії експертній і дипломатичній може пояснити, чому це так.

"Я не кажу про минуле, що ми могли залишити, і чому ми не залишили, я кажу про сьогодні. Сьогодні Україна є, це її позитив, це її іміджева перевага, що ми дійсно віддали третю в світі за потенціалом ядерну зброю. Ми є активним учасником механізму нерозповсюдження, і наш голос, і наші вимоги саме на цій основі мають звучати потужніше", - заявив дипломат.

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Чалий вважає, що Україна має моральне право розраховувати на більше забезпечення національної безпеки різними інструментами.