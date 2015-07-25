Савченко під конвоєм доставили в СІЗО Ростовської області

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря обласного ГУ ФСВП РФ Бориса Марухяна.

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«Надія Савченко залізничним транспортом під конвоєм прибула на територію Ростовської області. Її стан здоров'я задовільний. Скарг та зауважень до співробітників системи виконання покарань не має. Зараз вона перебуває в одному з СІЗО області», - сказав співрозмовник він.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Її звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.