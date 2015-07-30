На Хмельниччині розшукуваний в'язень-втікач обстріляв блокпост міліції, в області введено план "Грім"

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Хмельницькій області.

"На території області введено план "Грім". Увесь особовий склад зібрано по тривозі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтан конвоїрів, поранених в’язнями під час втечі, задовільний - міліція Хмельницької області

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Хмельницької обласної міліції Інна Проник, під час обстрілу блокпоста жоден з працівників міліції не постраждав. Наразі в`язень-втікач переховується у лісах Городоцького району. Для його пошуків правоохоронці задіяли один безпілотник.

Разом з тим правоохоронці нагадали прикмети зловмисника: "Гадзіна Роман Анатолійович: чорна футболка, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою; лляні шорти сірого кольору; кросівки білі з чорними вставками. Неголений, на обличчі щетина двотижневої давнини".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 червня в Хмельницькій області під час планового етапування на станції Скибнево здійснили втечу шестеро засуджених. Ув'язнені напали на варту, поранили двох конвоїрів і заволоділи їхніми табельними пістолетами.

Станом на 27 липня, працівники міліції затримали п'ятьох злочинців.