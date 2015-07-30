На Хмельниччині розшукуваний в'язень-втікач обстріляв блокпост міліції, в області введено план "Грім"
Вранці, 30 липня, у Городоцькому районі Хмельницької області розшукуваний в’язень-втікач обстріляв блок-пост працівників міліції, правоохоронців зібрано по тривозі.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Хмельницькій області.
"На території області введено план "Грім". Увесь особовий склад зібрано по тривозі", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Хмельницької обласної міліції Інна Проник, під час обстрілу блокпоста жоден з працівників міліції не постраждав. Наразі в`язень-втікач переховується у лісах Городоцького району. Для його пошуків правоохоронці задіяли один безпілотник.
Разом з тим правоохоронці нагадали прикмети зловмисника: "Гадзіна Роман Анатолійович: чорна футболка, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою; лляні шорти сірого кольору; кросівки білі з чорними вставками. Неголений, на обличчі щетина двотижневої давнини".
Як повідомляв УНІАН, вранці 25 червня в Хмельницькій області під час планового етапування на станції Скибнево здійснили втечу шестеро засуджених. Ув'язнені напали на варту, поранили двох конвоїрів і заволоділи їхніми табельними пістолетами.
Станом на 27 липня, працівники міліції затримали п'ятьох злочинців.