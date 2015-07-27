На Хмельниччині міліція затримала п'ятьох в'язнів-утікачів, на волі залишається один

Як повідомляє прес-служба Національної гвардії України, до пошуків останнього втікача залучені всі сили та засоби органів внутрішніх справ.

Засуджених вдалося затримати завдяки небайдужим громадянам, які телефонували до міліції і повідомляли, в яких місцях вони бачили схожих людей, додали у прес-службі.

Читайте такожСтан конвоїрів, поранених в’язнями під час втечі, задовільний - міліція Хмельницької області

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 червня в Хмельницькій області під час планового етапування на станції Скибнево здійснили втечу шестеро засуджених. Ув'язнені напали на варту, поранили двох конвоїрів і заволоділи їхніми табельними пістолетами.

Поранені військовослужбовці госпіталізовані. Один з них - прапорщик Національної гвардії - поранений в обидві руки, інший - чатовий солдат - має поранення стегна.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393 (втеча з-під варти) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

25 липня були затримані чотири із шести втікачів.