У Черкасах ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організував нарколабораторію у приватному секторі Черкас раніше судимий мешканець Сум. Він налагодив канал постачання амфетаміну до свого міста та, за попередніми даними, переправляв психотроп до Київської та Одеської областей.

"Під час обшуків у нарколабораторії правоохоронці вилучили десятки кілограмів хімічних речовин для виготовлення амфетаміну та готової "продукції", які відправлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування нарколабораторії та організації каналів постачання амфетаміну в регіони України.