У Лаврова припустили, що Захід ніколи не зніме санкції через "принципову" позицію Росії по Криму

Про це заявив у четвер у розмові з журналістами заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

"Наші обмеження (стосовно низки західних країн) залежать від того, як буде поводитися ЄС, - сказав він. - Наша позиція залишається твердою та вкрай чіткою: ми не перші вводили обмежувальні заходи економічного характеру, всі дії, вжиті Росією - відповідь, повністю заснована на принципі взаємності".

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"Так що як тільки ЄС зніме санкції з Росії, я впевнений, ми зробимо те ж саме. І всі продукти, які перебувають під ембарго, будуть повернуті,- зазначив Рябков. - Не бачу причин особливо турбуватися з цього приводу".

При цьому дипломат підкреслив, що, на його думку, частина санкцій, яка була введена у зв'язку з анексією Росією Криму, може залишитися назавжди, "бо ми не збираємося змінювати свою позицію по Криму". "Вважати, що якщо санкції залишаться, то Росія змінить свою політику, - це одна з найбільших помилок сучасної зовнішньої політики США та ЄС".

"Санкції, введені проти РФ, абсолютно нелегітимні. І навіть обговоренням можливих критеріїв їх скасування ми, як би, їх легітимізуємо", - вважає заступник голови російського дипвідомства.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.