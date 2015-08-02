У Житомирі до Дня ВДВ провели мітинг та вшанували загиблих воїнів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 10 ранку у центрі Житомира на Соборному майдані керівники влади міста і області, керівники силових структур, військові десантники провели урочистий мітинг з нагоди Дня високомобільних десантних військ.

Участь у заході взяли близько двохсот осіб.

Виступаючи на мітингу, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський зазначив, що вояки-десантники Житомирської 95-ої окремої механізованої бригади беруть активну участь в антитерористичній операції на сході України, де область вже втратила понад півтори сотні своїх земляків. «Ми пам’ятаємо їхній подвиг, родини цих вояків отримають від влади будь-яку необхідну допомогу», - сказав голова ОДА.

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Учасники мітингу також поклали квіти до постаменту з фотографіями військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час конфлікту на Донбасі.

Захід продовжився на Смолянському кладовищі, де керівники влади, військові, рідні та друзі поминали загиблих в АТО десантників. Там також відкрили надгробний пам'ятник загиблому 7 жовтня минулого року під час захисту Донецького аеропорту вояку 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади Артуру Сілку.

Заходи з нагоди Дня високомобільних десантних військ у Житомирі та Житомирській області тривають.