У Харкові зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб (фото)

15:05, 03 серпня 2015
Суспільство
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У Харкові на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, внаслідок ДТП постраждали 15 осіб, включаючи двох водіїв. Зараз їм надається медична допомога.

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За попередніми даними, причина зіткнення — людський фактор.

Ступінь вини кожного з водіїв встановить слідство.

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Рух транспорту на ділянці дороги, де сталося зіткнення, тимчасово зупинено.

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