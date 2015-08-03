У Харкові зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб (фото)
15:05, 03 серпня 2015Суспільство
1147 0
У Харкові на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб.
Фото з місця події / sq.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, внаслідок ДТП постраждали 15 осіб, включаючи двох водіїв. Зараз їм надається медична допомога.
Читайте такожКиївський трамвай наїхав на Google-мобіль (фото)
Фото з місця події / sq.com.ua
За попередніми даними, причина зіткнення — людський фактор.
Ступінь вини кожного з водіїв встановить слідство.
Фото з місця події / sq.com.ua
Рух транспорту на ділянці дороги, де сталося зіткнення, тимчасово зупинено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter