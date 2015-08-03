У Харкові зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб (фото)

У Харкові на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе зіткнулися два трамваї, постраждали 15 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, внаслідок ДТП постраждали 15 осіб, включаючи двох водіїв. Зараз їм надається медична допомога. Читайте такожКиївський трамвай наїхав на Google-мобіль (фото) За попередніми даними, причина зіткнення — людський фактор. Ступінь вини кожного з водіїв встановить слідство. Рух транспорту на ділянці дороги, де сталося зіткнення, тимчасово зупинено.

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