На Тернопільщині 5 тисяч вірян УПЦ МП повторили шлях перенесення Почаївської ікони в Лавру

Близько 5 тис православних християн взяли участь у хресному ході з чудотворною Почаївською іконою Божої Матері, який відбувся на Тернопільщині 2 серпня.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, посилаючись на дані Почаївської лаври, хресний хід вийшов з хутора Вірля (с. Савчиці, Кременецький район, Тернопільська область) і дійшов до Почаївської лаври. Довжина маршруту, яким віруючі щорічно проходять із головною святинею обителі, складає 15 км.

Хресний хід очолив митрополит Володимир, намісник Почаївської лаври та братія обителі. До них приєдналися численні паломники, які почали прибувати на свято дня Почаївської ікони Божої Матері, яке Православна Церква відзначає 5 серпня.

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Хресний хід пройшов саме тим історичним шляхом, що і в 1597 році, коли монахи Почаївського монастиря переносили чудотворну ікону від помістя Анни Гойської до святої обителі.

Після прибуття хресного ходу на територію Лаври відбувся молебень, а потім - благодійний обід для всіх паломників.

У 1597 році Анна Гойська, яка володіла Почаєвом у другій половині XVI століття, подарувала монастирю Почаївську ікону Божої Матері.

Свого часу на знак подяки за сердечний прийом цю ікону їй подарував митрополит Неофіт.

Анна Гойська просила Пречисту про зцілення брата Пилипа, який був сліпим від народження, після чого він прозрів. Після такого дива ікону хресним ходом перенесли на Почаївську гору для загального поклоніння.