Журналіст розповів про захоплення Криму росіянами: Вони вели себе так, немов українських військових не існувало

Відповідний запис він зробив в Facebook, публікуючи уривок свого роману "Аеропорт".

Події розгорталися у штабі 36-ї механізованої бригади Берегових Військ України, де за довгим столом, схилившись над розкладеними картами, сиділи командир частини підполковник, та його заступник – майор, який ходив по кімнаті взад-вперед позаду огрядного командира, що сидів, закривши очі і обхопивши голову руками.

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"Саша, давай підженемо два-три танки і пару бетерів до Ради і пи*данемо з нього прямою наводкою з усіх знарядь, як Єльцин по Білому дому, - заговорив майор, зупинившись за спиною підполковника. - Там же нікого немає, крім терористів. Розх*чимо їх по повній. Прокинемося-розберемося. Скажемо, що у відсутність наказу діяли за інструкцією військового часу".

Командир у свою чергу закликав залишатися на базі і чекати наказу.

"Наше діло маленьке. Чекаємо наказу. Залишаємося на базі. Готовність номер один. Всі. Тобі що, більше всіх треба? З чого ти взяв, що час військовий? В тебе хтось стріляє? І взагалі, найгірше або найкраще, що може статися, це те, що тут буде Росія замість незалежної. Без кипишу і без трупів, включаючи наші з тобою", - сказав він.

У цей момент, як пише журналіст, черговий без дзвінка голосно й вимогливо постукав у двері, потім відкрив її.

"Товариш командир, дозво... Коротше, подивіться самі за ворота", - сказав черговий.

За словами журналіста, обидва командира мало не бігом помчали до воріт, на ходу поправляючи і застібаючи форму, залишивши кашкети в штабі.

"Прямо перед воротами, буквально в 10-15-ти метрах, стояла російська бронемашина Тигр без номерів, з крупнокаліберним кулеметом Скеля, наведеним на ворота. Позаду Тигра розвантажувалися три армійських Урала, теж без номерів. З них вискакували солдати в новому обмундируванні отруйно-зеленого кольору без відмітних знаків. Вони поспішно витягали з кузовів різне озброєння, від автоматів до кулеметів і гранатометів, і займали позиції для ведення стрільби по периметру частини. Все це робилося хоч і швидко, але організовано і діловито. Як на навчаннях. Ніхто нічого не говорив. Ніхто не вигукував накази. Ніхто не висував вимоги. Ніхто не ставив ультиматуми", - пише Лойко.

Журналіст зазначає, що "прибульці вели себе так, немов українських військових на базі не існувало взагалі, а якщо й існували, то вони були не більше мурах або мух. Так, напевно, повинні вести себе представники іншої, вищої цивілізації, коли захоплюють нову планету, на якій є якесь примітивне життя".

"Набирай Київ, бл*ь!" - процитував журналіст звернення підполковника до чергового, який стояв у них за спиною, і всі троє кинулися з усіх ніг назад до штабу.

"Зв'язку немає", - доповів черговий через п'ять хвилин.

"Ось це точно приїхали", - сказав підполковник, сів за стіл і дістав з кишені мобільник...