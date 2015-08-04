В Україні заборонили ще три російські серіали та фільм

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Згідно з повідомленням, анульовано прокатні посвідчення фільму "Червоний лотос" та телесеріалам "Каменська 1", "Загін", "Спецкор відділу розслідувань".

Читайте такожУ Мінкульті нарахували 117 російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці

Як зазначається, прокатні посвідчення скасували через те, що у вказаних стрічках популяризуються силові органи держави-агресора.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборонено до показу 162 фільми та серіали, які були виготовлені в РФ з 1 січня 2014 року.