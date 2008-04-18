Уряд США готовий надати Україні будь-які ресурси для боротьби з корупцією

Уряд Сполучених Штатів Америки готовий надати будь-які ресурси, як людські, так і фінансові, для вирішення в Україні проблеми корупції в суддівському корпусі.

Про це йшлося під час зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з прокурорами Департаменту юстиції США, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Зустріч відбулася в рамках робочого візиту українського міністра до Сполучених Штатів Америки, який триватиме до 19 квітня 2008 року на запрошення уряду США.

Міністр юстиції поінформував американських колег, що Міністерством юстиції України розроблено пакет антикорупційного законодавства, який, у разі ухвалення вищим законодавчим органом держави, дасть можливість визначити нові засади запобігання та протидії корупції у всіх сферах життєдіяльності країни.

«Ми свідомі цієї проблеми і не стоїмо на місці», - зазначив він.

Разом з тим, М.ОНІЩУК наголосив, що прояви корупції в суддівському корпусі є для України на сьогодні проблемою національного рівня.

Зі свого боку представники Департаменту юстиції США запевнили українського Міністра, що вони готові надати широку допомогу для подолання цього явища в Україні. Зокрема, вже найближчим часом Україні можуть бути запропоновані для реалізації проекти з питань судової етики.

Як повідомлялося, в рамках робочого візиту міністра юстиції до Сполучених Штатів Америки планується низка зустрічей з керівниками державних органів США, досвід роботи яких є важливим для України з огляду на реформи у сфері юстиції, судовій та правоохоронній сферах, що розпочаті в країні. Передбачається, що візит матиме важливе прикладне значення, зокрема, з огляду на перспективи надання Міністерству юстиції України повноважень органу, відповідального за формування та реалізацію антикорупційної політики в державі.