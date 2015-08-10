Чубаров: деокупація Криму буде невідворотною
Окупувавши Автономну Республіку Крим, Росія знехтувала усіма мислимими й немислимими нормами міжнародного права.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Міжнародний день корінних народів світу, який відзначається 9 серпня.
«Росія, окупувавши Крим, в найбільш зневажливих і агресивних формах знехтувала усіма мислимими і немислимими нормами міжнародного права, включаючи Декларацію ООН про права корінних народів, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 13 вересня 2007 року», - йдеться в повідомленні.
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За словами Чубарова, «невідворотна деокупація Криму буде супроводжуватися примусовим поверненням Росії в межі міжнародного права, в яких права корінних народів займають одне з центральних місць».
Россия, оккупировав Крым, в самых пренебрежительных и агрессивных формах пренебрегла всеми мыслимыми и немыслимыми нор...Posted by Рефат Чубаров on Sunday, August 9, 2015
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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що зараз кримські татари змушені переживати новий варіант геноциду», виконавцем якого є «талановита спадкоємиця СРСР – путінська Росія».