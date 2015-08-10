Чубаров: деокупація Криму буде невідворотною

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Міжнародний день корінних народів світу, який відзначається 9 серпня.

«Росія, окупувавши Крим, в найбільш зневажливих і агресивних формах знехтувала усіма мислимими і немислимими нормами міжнародного права, включаючи Декларацію ООН про права корінних народів, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 13 вересня 2007 року», - йдеться в повідомленні.

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За словами Чубарова, «невідворотна деокупація Криму буде супроводжуватися примусовим поверненням Росії в межі міжнародного права, в яких права корінних народів займають одне з центральних місць».

Россия, оккупировав Крым, в самых пренебрежительных и агрессивных формах пренебрегла всеми мыслимыми и немыслимыми нор... Posted by Рефат Чубаров on Sunday, August 9, 2015

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що зараз кримські татари змушені переживати новий варіант геноциду», виконавцем якого є «талановита спадкоємиця СРСР – путінська Росія».