Росія заявила про розширення продуктового ембарго, в тому числі на Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав віце-прем'єр-міністр РФ Аркадій Дворкович на засіданні урядової комісії з імпортозаміщення.

«Питання активно розглядається. Принциповий підхід полягає в тому, що всі, хто застосовує проти нас санкції, повинні відповідно стикатися з відповідними заходами, з продовольчим ембарго», - сказав він.

«Думаю, що найближчим часом рішення буде», - заявив Дворкович.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія опрацьовує питання розширення продовольчого ембарго на нові країни.

«Судячи з інформації, якою ми володіємо, цілий ряд країн, щодо яких ці санкції не поширювалися, ввели відповідні заходи. Треба опрацювати це питання, і в разі, якщо дійсно такі рішення прийняті, підготувати звернення до президента про доповнення указу додатковою кількістю країн, які такі рішення стосовно Російської Федерації підтримують», - сказав Медведєв.

29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії.

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Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Відповідний указ почав діяти з 6 серпня.