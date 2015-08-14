Матіос обіцяє "серйозну розмову" з владою про необхідність термінової зміни військових статутів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

"Я глибоко переконаний, що найближчими днями буде серйозна розмова з направленням відповідного документу про необхідність категорично швидкої розробки, затвердження і голосування Верховною Радою із затвердженням відповідними указами верховного головнокомандувача, змін до статутів", - сказав Матіос.

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Він додав, що "найближчим часом документ буде направлений на ім'я вищого керівництва держави для спонукання іпришвидшення розробки відповідно до тих доктрин, які діють у світі, а насамперед, доктрини північного сусіда".

Як заявив Матіос, повинні бути розроблені відповідні адекватні заходи. «Відповідні рішення повинен ухвалити законодавець - про створення, формування основного кістяка професійної армії, формування електронного реєстру військовозобов'язаних, створення резервної армії", - сказав військовий прокурор.