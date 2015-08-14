Матіос обіцяє "серйозну розмову" з владою про необхідність термінової зміни військових статутів
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос наголошує на необхідності внесення змін до військових статутів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.
"Я глибоко переконаний, що найближчими днями буде серйозна розмова з направленням відповідного документу про необхідність категорично швидкої розробки, затвердження і голосування Верховною Радою із затвердженням відповідними указами верховного головнокомандувача, змін до статутів", - сказав Матіос.
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Він додав, що "найближчим часом документ буде направлений на ім'я вищого керівництва держави для спонукання іпришвидшення розробки відповідно до тих доктрин, які діють у світі, а насамперед, доктрини північного сусіда".
Як заявив Матіос, повинні бути розроблені відповідні адекватні заходи. «Відповідні рішення повинен ухвалити законодавець - про створення, формування основного кістяка професійної армії, формування електронного реєстру військовозобов'язаних, створення резервної армії", - сказав військовий прокурор.