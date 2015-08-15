"Україна єдина, ми - її частина": Участники ЛГБТ-фестивалю в Одесі вийшли на пікет

В Одесі понад 20 учасників фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2015» вийшли на пікети, протестуючи проти заборони «Марш рівності», який планувалося провести 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, представники ЛГБТ стали окремо один від одного на Приморському бульварі і Думській площі (біля будівлі мерії). Чоловіки і жінки тримали яскравий 6-кольоровий прапор та плакати з різнокольоровими яскравими написами: «Гідність не має кольору», «Україна єдина, ми - її частина», «Забороняю забороняти», «Права людини - понад усе», «Всі гідні, всі рівні» і т. п.

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Протестувальникам намагалися перешкодити кілька осіб, які раніше були постійними активними учасниками проросійських мітингів на Куликовому полі. Зокрема, намагалися вирвати у пікетників прапор. Між опонентами почалася словесна перепалка, їх розділила міліція. Деякі люди, які проходили повз представників ЛГБТ-спільноти, висловлювали їм підтримку.

Як пояснили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, пікетувальники вийшли на вулицю з власної ініціативи, створивши окрему робочу групу.

«Це – люди, які розуміли, що на вулиці їх можуть образити, побити», - наголосили в оргкомітеті.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності».

В рамках фестивалю мають відбутися майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи з суспільством, квест-екскурсія по місту, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» та «Гей-образи в мас-культурі», відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка і т. п.

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12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій.

Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.