Міліція почала розслідування за фактом наруги над могилою Нигояна

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю управління МВС у Дніпропетровській області, в ніч на 16 серпня невстановлені особи перекопали місце поховання і викрали з могили 7 ялинок (чотири звичайні і три канадські).

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За даним фактом Солонянським райвідділом міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), яка передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Довідка УНІАН. Нігоян похований в селі Березноватівка Солонянського району Дніпропетровської області.