У Чернігові на травневі свята пройде мистецький фестиваль

Впродовж травневих свят в обласному центрі Чернігівщини триватиме мистецький фестиваль "Чернігівська весна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника Управління культури Чернігівської міської ради Світлана САКІР.

Мистецький фестиваль розпочнеться з 21 квітня і триватиме до 9 травня. У місті відбудеться низка культурних заходів. Серед них – Всеукраїнський конкурс юних піаністів "Чернігів скликає таланти", фестиваль духовних переспівів, конкурс-презентація "Краща книга року". Деякі заходи будуть приурочені до 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і відбудуться у день свята або напередодні.

За словами заступника міського голови Оксани ТУНІК-ФРИЗ, фестиваль для чернігівців є традиційним, але щороку додаються нові культурно-мистецькі події, зростає коло учасників фестивалю. "Ми докладаємо зусиль, аби дозвілля чернігівців на травневі свята було змістовним і цікавим", - зазначила вона.