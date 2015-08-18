Пентагон очікує від Обами згоди щодо надання Україні нових контрбатарейних радарів - ЗМІ

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських військових високопосадовців.

Видання зазначає, що Адміністрація президента США продовжує відкидати можливість надання Україні летального озброєння, і що навіть раніше обіцяна нелетальна допомога не завжди надходить до України.

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В липні Пентагон розглядав можливість передачі Україні контрбатарейних радарних систем AN/TPQ-36 та 37. Зазначені системи допоможуть українським військам ефективніше здійснювати спостереження за підконтрольними бойовикам територіями Донбасу, а також визначати джерела вихідного артилерійського вогню при обстрілах бойовиками українських позицій.

У виданні запевняють, що, відповідно до інформації, наданої американськими військовими високопосадовцями, радарні системи готові до відправлення в Україну.

Також американські військові готові провести навчання українських бійців із застосування цих систем, але Пентагон досі не отримав дозволу з Вашингтону.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Сенат Конгресу США схвалив законопроект про видатки на оборону, який, серед іншого, пропонує надати Україні військової допомоги на суму 300 млн доларів.

Україна неодноразово закликала США надати їй летальне озброєння.

Однак у Білому домі заявляють, що рішення про можливе постачання в Україну летального озброєння досі не прийняте.