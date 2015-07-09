Американський генерал виступив за надання Україні летальної зброї

Без такої допомоги українські війська не зможуть «захиститися від російської агресії», заявив генерал Морської піхоти Джозеф Данфорд на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату щодо його затвердження на посаді чільного військового командувача США, пише Радіо Свобода.

Він також назвав Росію найбільшою загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів, а поведінку Москви тривожною.

Читайте такожМіністр оборони Канади заявив про готовність постачати Україні летальну зброю в разі консенсусу з іншими членами НАТО«Якщо ви схочете поговорити про державу, що може становити загрозу самому існуванню Сполучених Штатів, то мені доведеться вказати на Росію», – сказав Данфорд.

Серед інших таких загроз для США він назвав Китай, Північну Корею і угруповання «Ісламська держава».

Президент США Барак Обама висунув генерала Джозефа Данфорда, нині командувача Корпусу морської піхоти, кандидатом на найвищу військову посаду у країні на початку травня. Його кандидатуру має затвердити Сенат. Нинішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, що є аналогом начальника Генерального штабу Збройних сил в інших країнах, генерал Мартін Демпсі нині завершує другий дворічний термін на цій посаді.

У США багато політичних діячів виступають за надання Україні також летальної зброї зі США. Президент США, які наразі надають Україні нелетальну військову допомогу, Барак Обама досі відмовляється схвалити це, заявляючи, що виступає за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України. Але у Вашингтоні щоразу наголошують, що це рішення не остаточне і може бути змінене в разі ескалації агресії Росії.