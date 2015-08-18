Путін приховує, де він зупиняється в анексованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, він не став відповідати на запитання журналістів.

«Секрет», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до Криму 17 серпня, де провів кілька нарад.

Сьогодні, 18 серпня, Путін брав участь в одній з експедицій Російського географічного товариства з обстеження античних кораблів, зокрема, опускався в батискафі у води Чорного моря.

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19 серпня, за інформацією прес-служби Кремля, Путін відвідає Малахов курган і кадетське училище у Севастополі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що приїзд Путіна до Криму без узгодження з владою України є викликом для цивілізованого світу та продовженням сценарію нагнітання ситуації, що реалізується російськими військовими та їх найманцями на Донбасі.