Бойовики "ДНР" готують референдум "про входження до складу РФ" - ЗМІ

Про це виданню "ОстроВ" повідомило джерело, близьке до керівництва "республіки".

За словами джерела, референдум передбачається провести через 2-4 тижні після виборів "місцевих органів влади", які призначені на 18 жовтня.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що їм не потрібен другий референдум щодо статусу Донбасу

Відзначається, що опитувальні листи вже роздруковані "в триколорному виконанні". Референдум передбачається робити тими ж виборчими комісіями, які зараз формуються під "місцеві вибори".

Як повідомляв УНІАН, бойовики з угрупування "ДНР" заявляють, що не визнають закон про місцеві вибори, підписаний президентом України Петром Порошенком, і проведуть за своїм "законодавством" "місцеві вибори" 18 жовтня цього року.