У "ДНР" відмовляються визнавати закон про місцеві вибори

Як заявив представник «ДНР» Денис Пушилін, цей закон ухвалений у порушення Мінських угод і не має ніякого відношення до «ДНР» і «ЛНР», передає "Радіо Свобода".

Він назвав закон «документом для внутрішнього користування», оскільки Київ, за його словами, всупереч Мінським домовленостям не погоджував закон з представниками бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент Петро Порошенко підписав закон про проведення місцевих виборів. 14 липня Верховна Рада прийняла цей закон. За нього проголосували 257 народних депутатів з 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив про наміри провести «місцеві вибори» на підконтрольних цій групі території Луганщини 1 листопада 2015 року. У «ДНР» заявили, що на території, підконтрольній їхньому угрупованню, «місцеві вибори» відбудуться 18 жовтня цього року.