Українців немає серед загиблих і постраждалих у ДТП в Румунії - МЗС

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

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"Консул Посольства України в Румунії, яка відвідала місце дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вранці 19 серпня поблизу м.Браїла, отримала від місцевої влади та компетентних органів інформацію щодо відсутності громадян України серед загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 19 серпня на трасі поблизу м. Браїла (Румунія) автобус з турецькими реєстраційними номерними знаками, який слідував за маршрутом Стамбул – Кишинів, зазнав аварії. За попередніми даними, в автобусі перебували 50 пасажирів, в тому числі громадяни України. В результаті аварії загинули двоє осіб , серед яких 1 дитина, 12 – тяжко травмовані.

За останній час це вже третя дорожня аварія з українцями в Румунії. 9 серпня вночі на трасі Констанца – Бухарест сталося ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина. Крім того, 15 серпня в ДТП у Румунії за участі мікроавтобуса загинула громадянка України.