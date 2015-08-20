Путін вимагає запобігати ввезенню в окупований Крим заборонених продуктів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з питань забезпечення законності та правопорядку» в окупованому Криму.

«Прошу вжити заходів з посилення митного та інших видів контролю в пунктах пропуску. Йдеться і про припинення наркотрафіку, і про запобігання ввезенню в Крим неякісної або забороненої продукції», - заявив Путін.

За його словами, також потрібна підвищена увага до дотримання законності при перевезеннях пасажирів і вантажів.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюзу, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн запровадили санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через анексії Росією українського Криму, а також через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Російська влада у свою чергу заборонили поставки низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

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24 червня цього року президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

13 серпня Росія розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну