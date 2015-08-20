Міліція затримала в центрі Києва польського вболівальника, який намагався розбити камеру телеоператора

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськстю Головного управлінні МВС України в Києві.

«Близько 17:00 молодик з групи вболівальників, які прибули з Польщі на сьогоднішній футбольний матч, намагався розбити відеокамеру одного з телеоператорів», - йдеться в повідомленні.

«Його зупинили правоохоронці, котрі знаходяться на Майдані Незалежності. У теперішній час правопорушника затримано», - додали у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, годину тому на Майдані Незалежності сталася сутичка між футбольними фанами України та Польщі.

Внаслідок сутички двоє осіб постраждали, поінформували в міліції, водночас не уточнивши, чи це польські, чи українські вболівальники.

«О 16:20 агресивно налаштовані молодики з’явилися на центральній площі столиці і затіяли сутичку: кидали каміння, петарди та інші предмети. Правоохоронці втрутилися і припинили конфлікт», - зазначили в столичній міліції.

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Наразі подвійний кордон міліції розділяє польських та українських футбольних фанів.

Сьогодні о 20.00 на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського відбудеться матч між луганською "Зорею" та варшавською "Легією".

В МВС підкреслили, що у місцях перебування футбольних команд та безпосередньо біля стадіону «Динамо» будуть нести службу понад 1,5 тис. працівників столичної міліції та поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій та формувань.