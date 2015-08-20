У БПП хочуть ліквідувати підрозділи тероборони: їх місце на фронті, а не в тилу

Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив лідер фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Юрій Луценко.

Таке бажання він мотивував не завжди, на його думку, доречною активністю "псевдоветеранів і тилових камуфляжників".

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"У структурі МВС досі існують 34 підрозділи, в тому числі два полка, 22 батальйона і 10 рот служби міліції особливого призначення. Це так звані підрозділи територіальної оборони. Скажіть, вони на фронті? Ні. Вони на другій-третій лінії фронту? Ні. Що вони роблять у Вінниці, Дніпропетровську, Івано-Франковську, Полтаві, і скажіть, чому вони давно не стали частиною Нацгвардії, котра, до речі, збільшена до 40 тисяч", - запитав Луценко.

Політик додав, що не бачить сенсу утримувати 6,5 тисяч осіб, які не виконують бойових завдань. І вважає за краще їх скоротити, а заощаджені кошти скерувати на реформу правоохоронних органів.

"Слід різко зменшити "помічників" армії, які найактивніше воюють у рейдерських атаках і на самопроголошених блокпостах. Настав час припинити цю самодіяльність. Всі охочі носити форму і зброю мають бути на контракті в ЗСУ та НГУ. Крапка", - підсумував керівник фракції БПП.