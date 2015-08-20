Посадовці Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності привласнили 30 мільйонів гривень з бюджету

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що за результатами проведення торгів на оздоровчі послуги впродовж 2014 року Фондом було виплачено 44,8 млн грн. Частину цих коштів, на підставі удаваних договорів, перераховано на фіктивні фірми, знято готівкою та поділено між учасниками злочинної схеми, йдеться в повідомленні.

Читайте такожРозпочато досудове розслідування за фактом привласнення 3,2 млн гривень Пенсійного фонду - ГПУ

Відкрито кримінальне провадження за фактами ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, відмивання доходів, розтрати майна тощо, підкреслили в СБУ.

Директорам та засновникам підприємств, на рахунки яких перераховувалися кошти з Фонду, оголошено про підозри. Засновнику одного з підприємств вже винесено обвинувальний вирок.

«За рішенням суду проводиться судово-економічна експертиза фінансово-господарської діяльності підприємств, що брали участь у злочинній схемі. Після винесення судових вироків незаконно привласнені кошти будуть повернуті до державного бюджету», - наголосили в СБУ.

Читайте такожЗМІ: Енергопостачальники залізниць відмивали доходи у двох податкових ямах

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України виявила факт привласнення близько 20 млн гривень державних коштів посадовими особами одного з обласних підрозділів оператора газотранспортної системи держкомпанії «Укртрансгаз».